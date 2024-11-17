Сегодня 08:14 Крестовый поход на мигрантов в России? Публицист Беседин: надо разобраться не только с мигрантами, но и с их «крышей» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Мигрантам в России становится все тяжелее. Похоже, так. Чувствуют они себя еще более-менее привычно неплохо, но русская земля под ними зашаталась. Тому виной — два фактора. Прежде всего сами мигранты, которые устроили на нашей земле беспредел. Приезжали бы сюда, работали бы, вели себя адекватно — никто не задавал бы вопросов. Есть, впрочем, и во-вторых: меняются времена, следовательно, и группы влияния. Деньги? Ну, конечно, и ничего, кроме денег.

Однако, и спорить тут бесполезно, мигранты откровенно достали российское население. В первую очередь русских людей. Достали, потому что в определенный момент решили: они (в смысле мигранты) в России власть, так что «творим, что хотим». И понеслась мерзость! Да, без сомнения, некоторые медиаресурсы намеренно сгущают преступления и зверства мигрантов в России, но в целом картина и правда довольно мрачная. То, что миграционный вопрос достал, подтвердил недавний опрос в Telegram-канале Вячеслава Володина. Вопрос, поставленный председателем Госдумы, звучал так: «Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование». На данный момент — почти 450 тысяч голосов; из них 96% поддержали инициативу Володина.

На самом деле, вопрос звучит весьма странно. В школу во сколько лет идут? В семь, как правило. Возникает логичный вопрос, еще один: как так получилось, что до семи лет дите мигранта не изучило русского языка? Хотя бы его основ, базы. Действительно есть такие персонажи, которые приходят в российские школы стерильными с точки зрения русского языка; что уж говорить о русской культуре и российской истории! Так в каком бункере их прятали? Допустим, они переехали в Россию прямо перед школой, но что там с семьей?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

К сожалению, дела обстоят так, что только сейчас мы в России прорабатываем и пытаемся решить на тему миграции вещи, которые необходимо было разбирать еще пять-шесть, а то и 10 лет назад. Лучше поздно, чем никогда? Не думаю. Потому что иногда бывает слишком поздно. Но власти и медиа предпочитали рассказывать, как там у них на Западе все с мигрантами и беженцами плохо, как в Кельне насилуют немок, хотя у нас в России происходило примерно то же самое. И вот теперь разгребаем.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Понятно, что вопрос «как брать детей мигрантов, не знающих русский язык, в школы» — это частность. Главная задача или даже сверхзадача — выстроить такую систему координат, в которой мигрант будет адаптироваться без рисков для окружающих. Важно и контролировать его деятельность. Для этого, в частности, может использоваться «Мигрант ID». Законопроект о нем вносит в Госдуму партия «Новые люди». Каков будет результат, если закон примут, а для того есть все основания?

Фото: РИА «Новости»

Действия мигрантов станут оцифровываться. Хочешь приехать на работу в Россию? Пожалуйста, подай соответствующую заявку на «Мигрант ID» и получи его. Нужно будет указать данные об образовании и квалификации, приложить справку о несудимости и здоровье. Дальше — больше. После получения «Мигрант ID» уже на территории России иностранному специалисту необходимо будет сдать биометрические данные, экзамен на знание русского языка и культуры, оплатить пошлину и купить патент. И, конечно же, в течение месяца устроиться на работу.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Все это, как я уже сказал, логичные и справедливые ходы. Более того, они назревали очень давно, мы делаем их с опозданием. Вопрос тут немного в другом. Не получится ли перегибов? Особенно не местах. У нас ведь зачастую происходит, как в той присказке «заставь дурака Богу молиться — он лоб расшибет».

Ключевая проблема не в самих мигрантах, а в тех, кто их использует и крышует. Будут ли приняты меры противодействия им?

И главное — не создадут ли новые законы и механизмы, призванные уравновесить миграционный вопрос, благодатную почву для коррупции? Не получится ли так, что мигранты по-прежнему станут бурогозить, но уже купив для того индульгенцию? Вопросов много. Надеюсь, будут даны и внятные ответы.