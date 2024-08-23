Более 30 собак из приюта в Курской области эвакуировали в Лотошино

Еще 37 бездомных собак из пострадавших районов Курской области эвакуировали в Подмосковье. Животных разместили в поселке Торфяное на базе Московского государственного зоологического парка.

Собаки из курского приюта «Право жить» обживаются на новой территории, где им ничего не угрожает. Силами Московского зоопарка оборудовано временное место для содержания питомцев.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в ближайшее время из Курской области планируется доставить еще 100 особей. Специалисты Госветслужбы проверят здоровье животных, возьмут пробы на бешенство, после чего гостей поместят на обязательный 10-дневный карантин. Все будут вакцинированы и чипированы.

Ветеринары объяснили, что собаки очень боятся громких звуков и хлопков, а обитателям приютов и вовсе негде укрыться от залпов. Волонтеры занимаются транспортировкой животных в безопасные регионы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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