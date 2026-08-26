Волонтеры спасли 65 ушастых тюленей из пластикового плена

На Сахалине волонтеры спасли от пластикового мусора 65 ушастых тюленей

Добровольцы из разных российских регионов спасли 65 ушастых тюленей на острове Тюлений в Охотском море. Операция продолжалась девять дней, рассказали в телеграм-канале клуба «Бумеранг».

Экспедицию провели представители сахалинской группы помощи морским животным «Друзья океана». Как рассказала руководитель АНО «Бумеранг» и общественного движения «Друзья океана» Валентина Мезенцева, у двух тюленей на шее волонтеры обнаружили зажившие шрамы.

«Это были „пациенты“, освобожденные от „ошейников“ в прошлые годы. Такие встречи стали для нас подтверждением того, что животные, которым мы помогли, продолжают возвращаться на остров», — поделилась Мезенцева.

Самый частый «ошейник», который снимали добровольцы с тюленей, — веревка с узлом. На втором месте — упаковочные ленты.

Недавно стало известно, что птичий грипп добрался до тюленей в Австралии.