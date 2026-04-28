Волонтеры рассказали о поисках девочки, пропавшей в Туапсе во время атаки дронов

Поиски пропавшей школьницы, чей дом в Туапсе атаковали украинские беспилотники в ночь на 16 апреля, продолжаются круглосуточно. Подробности сообщили добровольцы благотворительного фонда «Ратиборец» , который занимается поисками девочки.

«Поиски ведутся в круглосуточном режиме с участием волонтеров, с задействованием специальной техники с 16 апреля 2026 года», — отметили в телеграм-канале фонда.

Территорию поиска обследовали с помощью дронов и тепловизоров. Накануне волонтеры написали, что обнаружили, предположительно, следы школьницы в лесу.

Девочка пропала 16 апреля, во время атаки ВСУ на Туапсе. Подростка признали погибшей, так как квартира, в которой она проживала, сгорела и была полностью разрушена. Однако тело девочки до сих пор не нашли.

В результате атаки украинских дронов повреждения получили 60 домов. Также пострадали три социально значимых объекта.