Волонтеры из ЕАО отправили шефскую помощь в зону спецоперации

Группа волонтеров «От сердца к сердцу» из села Дубового продолжает поддерживать военнослужащих в зоне спецоперации, отправляя гуманитарный груз. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Еврейской автономной области.

В посылках — супы быстрого приготовления, предметы первой необходимости, а также письма от детей и жителей поселения.

«Каждая партия помощи — это знак поддержки для наших бойцов. Мы хотим, чтобы они знали: дома о них помнят и очень ждут», — отметила участница группы Любовь Шарова.

Волонтерам помогли сотрудники почтового отделения села Надеждинское — организовывали быструю отправку груза.

Ранее фуру с гуманитарной помощью отправили из Пушкино в зону СВО.