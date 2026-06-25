Волонтер Петрусевич рассказала, что жители Крыма активно участвуют в благотворительных акциях

Руководитель организации «Добро мира — волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич дала интервью телеканалу «Крым 24» . В беседе она рассказала о добрых делах местных жителей.

Представитель объединения отметила активное участие жителей полуострова в благотворительных инициативах. По ее словам, доброта и взаимопомощь становятся основой для множества акций, которые вдохновляют других на добрые дела.

«Доброта рождается постоянно, и она уже становится катализатором для того, чтобы появлялись многочисленные акции, чтобы люди реагировали, чтобы другие брали пример», — заявила волонтер.

Она сообщила, что в повседневной жизни крымчане помогают друг другу: одни покупают продукты для пожилых соседей, другие присматривают за детьми, добавил RT.