Вологодский депутат предложил россиянам скинуться на покупку Калифорнии

Вологодский депутат Антон Холодов предложил россиянам «скинуться по 50 рублей» для покупки Калифорнии. Об этом он написал в своем Telegram-канале, но потом удалил публикацию.

Такую идею депутат предложил, чтобы не копаться в анапском «песке с сюрпризами». Также Холодов призвал после потенциальной покупки провести в Беверли-Хиллз концерт Шамана и переименовать Диснейленд в Чеховленд.

«И конечно же, в каждый дом — пакет с пакетами. Чтобы они сразу почувствовали вкус жизни по-нашему», — процитировал фрагмент из удаленного поста Telegram-канал «Осторожно, новости»..

Идея пришла к Холодову после того, как американский лидер Дональд Трамп предложил Дании продать Гренландию. По словам депутата, России выгодно купить Калифорнию, потому что президент США не любит этот штат.

Ранее инициативная группа Denmarkification предложила правительству Дании выкупить Калифорнию в ответ на желание Трампа присоединить к США Гренландию. По мнению авторов инициативы, для покупки потребуется один триллион долларов.