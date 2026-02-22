Володин запустил опрос о лимите банковских карт на человека

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что получил много обращений по поводу возможного изменения лимитов банковских карт и хочет узнать мнение подписчиков. Об этом он заявил в своем телеграм-канале .

Володин запустил опрос на платформе Max, в котором задал вопрос: нужно ли уменьшить общий лимит банковских карт на человека или, наоборот — увеличить.

Он напомнил, что Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект, направленный против мошенников. Если инициатива вступит в силу, один россиянин сможет оформить не более пяти карт в одном банке и не более 20 — в целом.

«Поступают разные обращения, связанные с этой мерой», — уточнил Володин.

По его словам, некоторые граждане просят уменьшить общий лимит и увеличить число карт, допустимых к оформлению в одной кредитной организации.

Всего в 2025 году в России приняли 10 законов для борьбы с кибермошенничеством. Благодаря этим мерам удалось снизить число преступлений.