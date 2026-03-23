Володин запустил опрос о бюрократической нагрузке на учителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос среди подписчиков о том, как изменилась бюрократическая нагрузка на учителей. Голосование проводится в его канале на платформе MАХ .

Володин напомнил, что Рособрнадзор ранее отчитался о сокращении нагрузки в 25 раз.

«В этой связи посчитал правильным узнать: а как на самом деле вы оцениваете нагрузку на учителей?» — написал председатель Госдумы.

Вариант «Стала меньше» пока набирает меньше голосов респондентов, в лидерах ответ «Ничего не изменилось». Сейчас опрос еще идет — все желающие могут поделиться своим мнением.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с директорами более 40 тысяч школ заявил, что бюрократическую нагрузку на учителей сейчас сократили до пяти обязательных документов.