От истории до ИИ. Минпросвещения анонсировало перемены в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов провел совещание с директорами более 40 тысяч школ. Обсуждали единые стандарты обучения, безопасность и поддержку учителей.

«Во всех школах мы утвердили единые образовательные стандарты: что изучать в каждом классе, какое содержание по всем предметам. На сегодняшний день создано единое образовательное пространство, которое включает единую систему воспитательной работы, единые программы. Что важно, это закреплено в нормативных документах», — сказал министр.

Обучение синхронизируют с ЕГЭ, ОГЭ и проверочными работами. С 1 сентября 2026 года увеличат количество часов по истории и введут единые учебники для 5–11 классов. А с 2027 года начнет действовать обновленный стандарт старшей школы — с инженерными классами и навыками работы с искусственным интеллектом.

Также в школах продолжат профориентационные занятия, внедрение рекомендованных фильмов и развитие продленки, питания и библиотек. Отдельное внимание уделят безопасности и профилактике проблемного поведения.

«Разработаны инструкции для учителей при возникновении конфликтных ситуаций. Важно следовать тем алгоритмам, которые нормативно закреплены. Остается в ряде школ вопрос бюрократической нагрузки. Напомню, что законом установлено предельное количество документов, которые заполняет учитель, перечень обязательных документов сократился до пяти. Кроме того, активно реализуем программу „Земский учитель“, — максимально использовать ее потенциал для закрытия вакансий в сельских школ», — обратил внимание Кравцов.

Для учителей сократили бюрократическую нагрузку до пяти обязательных документов и продолжат программу «Земский учитель».

Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения намерено улучшать работу детсадов в России.