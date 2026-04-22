Володин заявил о провокациях Украины против российских учителей

В соцсетях в различных городах России незаконно распространяются оскорбительные видео в отношении учителей. Аналогичная ситуация сложилась также в Белоруссии и Казахстане, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX .

«Это провокация. То, что детям преподносят как некую „игру“, на самом деле втягивание в опасные коммуникации и противоправные действия», — написал он.

Володин подчеркнул, что за происходящим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует. Они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы.

Председатель Госдумы призвал школьников и родителей задуматься о серьезных последствиях, к которым может привести распространение незаконного контента.

«Владельцы соцсетей <…> должны оперативно реагировать на массовое появление контента, нарушающего правила их ресурсов, и принимать меры по удалению», — добавил он.

Ранее Володин запустил опрос о бюрократической нагрузке на учителей.