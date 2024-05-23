«Где Чубайс?» Володин поинтересовался судьбой экс-главы «Роснано»

Уехавшие из России бизнесмены лишились своих денег, заявил на парламентских слушаниях по налоговой реформе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поинтересовался судьбой экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

По его словам, оставшиеся в России бизнесмены оказались в более выгодном положении, чем уехавшие за границу, сообщил РБК. Володин припомнил отъезд Чубайса.

«Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России», — сказал он.

Володин не согласился с тем, что в России бизнес менее защищен, чем за границей. По его словам, там у предпринимателей «все отобрали». Спикер Госдумы заявил, что только антироссийски настроенным людям оставили немного денег.

Чубайс запустил Центр российских исследований при Тель-Авивском университете. В России призвали проверить его на вывод денег за рубеж и признать иноагентом.