Володин рассказал, какие законы вступят в силу с 1 сентября

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые начнут действовать с 1 сентября. В их числе — ужесточение контроля за мигрантами, а также меры, направленные на защиту здоровья граждан. Об этом он сообщил в мессенджере «Макс» .

«Ужесточение контроля за мигрантами. В три раза сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в нашу страну на период более трех месяцев», — написал он.

При выявлении опасной инфекции мигранта депортируют.

Также с 1 сентября вступают в силу нормы, направленные на защиту здоровья людей. Электронные сигареты и другую табачную продукцию больше не будут продавать на остановках общественного транспорта.

Кроме того, лекарства станут продавать через передвижные аптечные пункты — это повысит их доступность в селах и деревнях, где нет стационарных аптек.