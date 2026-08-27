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    Володин рассказал, какие законы вступят в силу с 1 сентября

    Председатель ГД Володин: с 1 сентября ужесточат контроль за мигрантами

    Фото: РИА «Новости»

    Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые начнут действовать с 1 сентября. В их числе — ужесточение контроля за мигрантами, а также меры, направленные на защиту здоровья граждан. Об этом он сообщил в мессенджере «Макс».

    «Ужесточение контроля за мигрантами. В три раза сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в нашу страну на период более трех месяцев», — написал он.

    При выявлении опасной инфекции мигранта депортируют.

    Также с 1 сентября вступают в силу нормы, направленные на защиту здоровья людей. Электронные сигареты и другую табачную продукцию больше не будут продавать на остановках общественного транспорта.

    Кроме того, лекарства станут продавать через передвижные аптечные пункты — это повысит их доступность в селах и деревнях, где нет стационарных аптек.