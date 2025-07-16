Володин раскритиковал идею о налоге на бездетность

Володин оценил идею налога на бездетность словами «это не наш путь»

Введение налога на бездетность не решит демографической проблемы России, поэтому требуется искать другие способы. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что одним из путей исправления ситуации с рождением детей могут стать улучшения условий для семей, а не ограничения для простых людей.

«Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налога на бездетность. Одно и второе не наш путь», — привело слова Володина РИА «Новости».

В ходе прошедшего в Госдуме в среду, 16 июля, правительственного часа вице-премьер Татьяна Голикова указала на ошибку одному из депутатов, предложившему платить зарплату за рождение детей. Она призвала парламентария не смешивать семейные и рабочие отношения.

Вице-премьер добавила, что выплата зарплат регулируется Трудовым кодексом, а семьи получают поддержку через материнский капитал, выплаты за многодетность и при условии недостаточного размера доходов.