Торжественный концерт ко Дню Победы прошел в Ступине | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 21:51 Торжественный концерт ко Дню Победы прошел в Ступине Пресс-служба администрации города или района

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Мероприятие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны, состоялось в доме культуры «Металлург» в Ступине. Его посетили депутаты, представители движения «Юнармия», а также местные жители.

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских обратился с приветственным словом к собравшимся, напомнив, что в этом году отмечается 79 лет Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что порядка 15 тысяч жителей Ступина участвовали в боях, а 14 тысяч награждены орденами и медалями. При этом не вернулись с войны около 12 тысяч человек.

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«Сегодня молодое поколение продолжает великое дело защиты Родины. Мы отдаем дань бесконечного признания всем нашим воинам, их ежедневному подвигу. С Днем Победы!» — поздравил собравшихся глава муниципалитета.

Участники «Юнармии» поблагодарили ветеранов за подвиг в годы Великой Отечественной войны и вручили им подарки. Продолжился вечер праздничным концертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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