Володин призвал сделать бесплатным обучение на сварщиков и трактористов

Россиянам следует дать возможность на бесплатной основе получать профессии водителя, тракториста, сварщика, повара и швеи. Это решение поможет развивать экономику в стране. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости» .

«Сейчас за это надо платить. Не дело это. Поэтому, если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить», — подчеркнул он.

Спикер Госдумы добавил, что в России необходимо открывать больше училищ, в которых молодежь сможет получить профессиональное образование и осваивать рабочие профессии. Он призвал создавать центры для подготовки специалистов не только в крупных, но и в небольших городах.

Ранее экономист Вероника Алехина прокомментировала всплеск интереса россиян к рабочим профессиям. По ее мнению, такие популярность некоторых специальностей увеличилась из-за развития технологий и автоматизации производственных процессов.