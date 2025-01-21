Володин призвал сделать бесплатным обучение на сварщиков и трактористов
Россиянам следует дать возможность на бесплатной основе получать профессии водителя, тракториста, сварщика, повара и швеи. Это решение поможет развивать экономику в стране. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».
«Сейчас за это надо платить. Не дело это. Поэтому, если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить», — подчеркнул он.
Спикер Госдумы добавил, что в России необходимо открывать больше училищ, в которых молодежь сможет получить профессиональное образование и осваивать рабочие профессии. Он призвал создавать центры для подготовки специалистов не только в крупных, но и в небольших городах.
Ранее экономист Вероника Алехина прокомментировала всплеск интереса россиян к рабочим профессиям. По ее мнению, такие популярность некоторых специальностей увеличилась из-за развития технологий и автоматизации производственных процессов.