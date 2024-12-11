Экономист Алехина связала рост популярности рабочих профессий с развитием технологий

Заметное увеличение интереса к рабочим специальностям, например электрикам и сварщикам, наблюдается в России. В беседе с RuNews24.ru ситуацию прокомментировала экономист Вероника Алехина.

По ее словам, рост популярности таких профессий связан с автоматизацией производственных процессов, а также развитием технологий.

«Помните то время, когда выпускники школ повально поступали на специальности „Юриспруденция“ и „Менеджмент“? Так вот, теперь рынок перенасыщен такими работниками, а вот кадровый рынок бедствует и вызывает спрос на рабочие профессии», — отметила эксперт.

Алехина также указала на преимущества такой работы. Сотрудникам предлагают социальные гарантии, стабильный доход и хорошие перспективы внутри компании, добавила Gazeta.SPb.