Володин призвал рассказывать в школах о противодействии мошенникам

Школьникам и студентам нужно рассказывать об угрозе со стороны телефонных и интернет-мошенников и о способах противодействия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщил ТАСС .

Он попросил замглавы Минцифры Ивана Лебедева подготовить специалистов, которые смогут раскрыть эту тему в вузах и в школах на «Разговорах о важном».

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, какие схемы используют мошенники летом. Они берут предоплату за аренду несуществующих дач, распространяют поддельные квитанции о штрафах, и даже выдают вымышленные «сертификаты грибника».