Фальшивые дачи и липовые штрафы. Депутат предупредил о летних схемах мошенничества
Депутат Гаврилов: мошенники летом применяют схемы, связанные с арендой дач
Красивые объявления о дачах, огромные скидки на саженцы, штрафы за высокую траву и даже платные «сертификаты грибника». С наступлением лета мошенники традиционно переключаются на сезонные схемы обмана. Какие уловки сегодня используют злоумышленники, рассказал РИА «Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Дачи-призраки и фальшивые штрафы
Одной из самых распространенных летних схем остается аренда загородной недвижимости. По словам Гаврилова, злоумышленники размещают привлекательные объявления с качественными фотографиями и заниженными ценами, после чего убеждают потенциальных арендаторов перевести предоплату для бронирования. После получения денег объявление исчезает, а связаться с «владельцем» уже невозможно.
Не меньше рисков возникает и при покупке дачного участка. Депутат предупредил, что продавцы могут скрывать проблемы с документами, споры о границах земли, наличие других собственников или ограничения на регистрационные действия.
Еще одна популярная схема связана с поддельными штрафами. В чатах СНТ и районных сообществах появляются сообщения якобы от администрации или коммунальных служб с требованиями оплатить штраф.
«В чат СНТ или района приходит сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора: трава высокая, костер развели, мусор сложили неправильно, воду расходуете с нарушением, за грибы теперь нужен платеж. Внутри ссылка, QR-код или просьба перевести деньги на карту», — отметил парламентарий.
Саженцы, теплицы и «сертификат грибника»
Летом активизируются и фейковые интернет-магазины для дачников. Аферисты предлагают редкие сорта растений, технику или садовый инвентарь по привлекательным ценам и требуют предоплату. Как пояснил Гаврилов, после оплаты покупатели нередко получают некачественный товар или вовсе остаются без заказа.
Особое внимание депутат обратил на так называемые «сертификаты грибника». По его словам, для обычного сбора грибов в лесу никаких платных разрешений получать не нужно.
«Реальные ограничения касаются заповедных территорий, редких видов и специальных режимов охраны природы. Поэтому платный „QR-код грибника“ — чаще всего просто способ выманить деньги», — подчеркнул он.
Подработки и услуги для участка
Еще одна категория сезонного мошенничества связана с работами на дачных участках. Бригады предлагают покосить траву, вывезти мусор, привезти песок или дрова, но перед началом требуют аванс. После получения денег исполнители могут исчезнуть либо потребовать дополнительные выплаты.
Гаврилов советует заранее фиксировать условия сотрудничества, сохранять переписку, фотографии выполненных работ и подтверждения оплаты.
Не теряют популярности и мошеннические предложения о летней подработке для студентов и подростков. Соискателям обещают легкий заработок, но затем просят предоставить данные банковской карты, оплатить обучение или форму.
Наиболее опасными депутат назвал предложения оформить банковскую карту для приема чужих переводов. По его словам, такая схема может использоваться в противоправной деятельности и привести к серьезным последствиям для человека, согласившегося на подобную работу.
Похожие механизмы обмана, отметил парламентарий, применяются и при продаже путевок, экскурсий и билетов на летние мероприятия. Поэтому перед оплатой любых услуг стоит внимательно проверять продавца и не переводить деньги по сомнительным ссылкам.