Фальшивые дачи и липовые штрафы. Депутат предупредил о летних схемах мошенничества

Красивые объявления о дачах, огромные скидки на саженцы, штрафы за высокую траву и даже платные «сертификаты грибника». С наступлением лета мошенники традиционно переключаются на сезонные схемы обмана. Какие уловки сегодня используют злоумышленники, рассказал РИА «Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Дачи-призраки и фальшивые штрафы

Одной из самых распространенных летних схем остается аренда загородной недвижимости. По словам Гаврилова, злоумышленники размещают привлекательные объявления с качественными фотографиями и заниженными ценами, после чего убеждают потенциальных арендаторов перевести предоплату для бронирования. После получения денег объявление исчезает, а связаться с «владельцем» уже невозможно.

Не меньше рисков возникает и при покупке дачного участка. Депутат предупредил, что продавцы могут скрывать проблемы с документами, споры о границах земли, наличие других собственников или ограничения на регистрационные действия.

Еще одна популярная схема связана с поддельными штрафами. В чатах СНТ и районных сообществах появляются сообщения якобы от администрации или коммунальных служб с требованиями оплатить штраф.

«В чат СНТ или района приходит сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора: трава высокая, костер развели, мусор сложили неправильно, воду расходуете с нарушением, за грибы теперь нужен платеж. Внутри ссылка, QR-код или просьба перевести деньги на карту», — отметил парламентарий.