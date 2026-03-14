Володин рекомендовал отозвать инициативу о разноцветной форме медиков

Минздрав утвердил шесть рекомендованных цветов формы медицинских работников в зависимости от занимаемой должности. Инициатива рушит сложившийся исторически образ врачей в белых халатах, поэтому ее необходимо отозвать, заявил в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Возник вопрос, зачем рушить образ, сложившиеся традиции. Разделять коллектив, закрепляя цветом работу на различных должностх. Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения», — написал он.

Володин добавил, что авторам инициативы необходимо сначала обсудить ее с профессиональным сообществом.

Ранее стало известно, что руководителям рекомендовали носить халаты фиолетового цвета, врачам — темно-зеленого цвета, а среднему медицинскому персоналу — салатового цвета. Младший медперсонал предложили переодеть в форму лавандового цвета, административный — в голубой, а хозслужбы — в серый.