Российских медиков оденут в форму из шести разных цветов
Минздрав утвердил шесть цветов формы медиков для каждой должности
Минздрав представил шесть рекомендованных цветов формы медицинских работников в зависимости от занимаемой должности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.
Руководящему персоналу рекомендовали носить униформу фиолетового цвета, врачебному — темно-зеленого цвета, а среднему — салатового цвета.
Для младшего медицинского персонала Минздрав предусмотрел форму лавандового цвета, для административного — голубого, для хозяйственных и немедицинских служб, а также специалистов IT-отдела — серого.
Кроме того, для сотрудников поликлиник толщина подошвы обуви должна увеличиться до двух-трех сантиметров, чтобы минимизировать нагрузку на ноги.
Подошва должна была гибкой, прорезиненной и рифленой, не допускать проскальзывания и не создавать неудобств при работе.
Ранее стало известно, что систему оказания педиатрической помощи изменят в России.