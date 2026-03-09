Российских медиков оденут в форму из шести разных цветов

Минздрав утвердил шесть цветов формы медиков для каждой должности

Минздрав представил шесть рекомендованных цветов формы медицинских работников в зависимости от занимаемой должности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

Руководящему персоналу рекомендовали носить униформу фиолетового цвета, врачебному — темно-зеленого цвета, а среднему — салатового цвета.

Для младшего медицинского персонала Минздрав предусмотрел форму лавандового цвета, для административного — голубого, для хозяйственных и немедицинских служб, а также специалистов IT-отдела — серого.

Кроме того, для сотрудников поликлиник толщина подошвы обуви должна увеличиться до двух-трех сантиметров, чтобы минимизировать нагрузку на ноги.

Подошва должна была гибкой, прорезиненной и рифленой, не допускать проскальзывания и не создавать неудобств при работе.

