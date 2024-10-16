Володин призвал исключить врачей и учителей из списка профессий для выдачи ВНЖ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить врачей и учителей из списка профессий, по которым иностранцы могут получить в России вид на жительство. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование», — подчеркнул он.

Володин предложил Минздраву подумать, почему всего 34% студентов-целевиков возвращаются работать в больницы, вместо того чтобы привлекать туда мигрантов. По его словам, приезжие, желающие работать учителями, зачастую плохо знают русский язык и свой предмет.

Ранее председатель Госдумы заявлял, что до конца года примут пять законопроектов о миграционной политике. Он назвал их целью сделать сферу прозрачной и ужесточить наказание за нарушение законодательства.