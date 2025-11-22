Володин предложил обсудить конфискацию питбайков у несовершеннолетних

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о предложении МВД ввести строгую ответственность за использование питбайков детьми, включая возможность конфискации мототехники. Голосование он опубликовал в мессенджере MAX .

Володин напомнил, что питбайк — предназначенный для езды по бездорожью и занятий мотоциклетным спортом мопед с бензиновым двигателем, а не обычное транспортное средство.

«Мы должны сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного процесса», — подчеркнул глава нижней палаты парламента.

Большая часть участников опроса поддержали предложение МВД, варианты «не поддерживаю» и «все равно» заняли второе и третье места.

Володин добавил, что невысокая стоимость мопедов и отсутствие ограничений на покупку делают их привлекательными для детей.

Ранее в Ижевске подростки на питбайке пострадали в ДТП.