В Ижевске подростки на питбайке пострадали в ДТП

Вечером 14 ноября в Ижевске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух подростков. Авария случилась на нерегулируемом перекрестке напротив дома № 36 по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщил Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Renault Duster при повороте налево столкнулся с питбайком, которым управлял 15-летний подросток. В результате ДТП водитель питбайка и его 14-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция подчеркивает, что пассажир питбайка был без шлема, что увеличило риск серьезных травм.

Сейчас по факту ДТП проводится расследование. Госавтоинспекция призывает родителей не покупать детям мототехнику, если у них нет водительских прав соответствующей категории.