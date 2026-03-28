Володин пожертвовал на благотворительность больше 61 млн рублей в 2025 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин за прошлый год направил на благотворительность 61 миллион 418 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Значительная часть суммы пошла на организацию отдыха детей из подшефных учебных заведений, а также на проведение летней школы «Созвездие» для одаренных детей в Саратовском детском оздоровительно-образовательном центре «Дубки».

Также пожертвования Володина охватили ремонт и благоустройство дворовых территория ряда объектов: Военного госпиталя № 428 и реабилитационного центра для участников СВО в Саратове.

Также председатель Госдумы оказал адресную помощь некоторым участникам спецоперации, выделив средства на лечение и реабилитацию.

Ранее стало известно, что Володин запустил опрос о поддержке проекта против лжеблаготворителей.