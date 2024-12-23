Володин запустил опрос о поддержке проекта против лжеблаготворителей

Уже в начале нового года в Госдуме законопроект, главная цель которого — защита россиян от мошенников, которые действуют в Сети под видом благотворительных организаций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин.
В этом же посте депутат поинтересовался у подписчиков, поддерживают ли они принятие этого законопроекта, и предложил проголосовать.
На выбор Володин предложил три варианта: да, нет и все равно.
На момент написания новости в голосовании приняли участие 4558 человек. Абсолютное большинство (96%) ответили положительно, 1% — отрицательно и 3% респондентов заявили, что им все равно.
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