Володин поручил создать рабочую группу по проекту о защите русского языка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для сопровождения проекта о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

«Язык — это основа национальной идентичности, надо к этому вопросу подходить взвешенно. Нам надо понимать, как будут реализовываться нормы закона после его принятия», — рассказал он.

Ко второму чтению, по словам Володина, законопроект предстоит доработать. Этим займутся профильные комитеты.

Документ предусматривает требования делать вывески и надписи на русском языке, а также использовать его в наименованиях жилых комплексов и микрорайонов.

Ранее председатель Госдумы заявлял, что этот проект рассмотрят в приоритетном порядке.