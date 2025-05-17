Володин попросил россиян оценить доступность отдыха в детских лагерях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос, главной темой которого стала доступность отдыха в детских оздоровительных лагерях. Голосование проходит в его Telegram-канале .

Володин напомнил, что приближаются школьные каникулы и начало летней кампании в детских оздоровительных лагерях.

«Как вы оцениваете доступность отдыха для детей в них?» — написал он.

Председатель ГД предложил пользователям три варианта ответа: «доступен», «не доступен», «все равно».

Ранее председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь подтвердил, что крымские санатории и гостиницы, в том числе детский лагерь «Артек», функционируют в обычном режиме.

По его словам, гости республики могут отдыхать на всех пляжах, потому что Роспотребнадзор не устанавливал там никаких запретов. Ограничения на работу вводились только в Анапе и частично Керчи.