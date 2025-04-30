Турэксперт Груздь заявил, что крымский «Артек» будет работать в штатном режиме

Санитарные службы не вводили особых ограничений на посещение Крыма; санатории и гостиницы функционируют в обычном режиме. Об этом заявил председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь в беседе с ИА НСН .

По его словам, все пляжи на полуострове будут открыты, поскольку Роспотребнадзор не устанавливал там никаких запретов. Ограничения коснулись лишь Анапы и частично Керчи.

«А Евпатория (основная детская здравница) и лагерь „Артек“ будут работать в штатном режиме», — добавил специалист.

Кроме того, эксперт подтвердил безопасность пребывания детей в Краснодарском крае, ведь им не разрешат посещать загрязненные участки побережья.