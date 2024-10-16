Володин озвучил самые частые жалобы россиян на проблемы ЖКХ

Высокие цены на услуги ЖКХ являются серьезной проблемой для россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила «Российская газета» .

Парламентарий признался, что после публикации поста в своем Telegram-канале на тему ЖКХ он получил множество откликов от российских граждан, а сама публикация набрала четыре тысячи комментариев.

По его словам, жалобы на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства поступили из разных регионов. Примерно 33% комментариев касались высоких тарифов и несоответствия качества услуг и их стоимости. В пример самых острых проблем спикер ГД привел изношенные коммуникации и некачественную работу управляющих компаний.

Ранее эксперт Дмитрий Бондарь предупредил, что за неуплату счетов по ЖКХ с 31-го дня просрочки начисляются пени. В случае, если долг не погасят за 90 дней, ставка увеличится до 1/130 от ключевой ставки Центробанка.