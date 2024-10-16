Володин озвучил самые частые жалобы россиян на проблемы ЖКХ
Володин назвал рост тарифов ЖКХ острой проблемой для россиян
Высокие цены на услуги ЖКХ являются серьезной проблемой для россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила «Российская газета».
Парламентарий признался, что после публикации поста в своем Telegram-канале на тему ЖКХ он получил множество откликов от российских граждан, а сама публикация набрала четыре тысячи комментариев.
По его словам, жалобы на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства поступили из разных регионов. Примерно 33% комментариев касались высоких тарифов и несоответствия качества услуг и их стоимости. В пример самых острых проблем спикер ГД привел изношенные коммуникации и некачественную работу управляющих компаний.
Ранее эксперт Дмитрий Бондарь предупредил, что за неуплату счетов по ЖКХ с 31-го дня просрочки начисляются пени. В случае, если долг не погасят за 90 дней, ставка увеличится до 1/130 от ключевой ставки Центробанка.