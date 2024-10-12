Россиян предупредили о росте штрафов за просрочку платежей по ЖКХ

Бондарь: при неоплате ЖКХ пени на 91-й день вырастут до 1/130 от ставки ЦБ

Россиян предупредили, что за неуплату счетов по ЖКХ с 31-го дня просрочки начисляются пени. Об этом РИА «Новости» сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что штрафные санкции предусмотрены частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса. Их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.

Бондарь добавил, что если долг не погасили в течение 90 дней, то уже на 91-й ставка будет увеличена до 1/130 от ключевой ставки Центробанка.

«Учитывая, что на сентябрь 2024 года ключевая ставка составляет 19% годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм», — подчеркнул эксперт.

В начале октября в Минстрое РФ рассказали «Известиям», что размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Индексация тарифов ЖКУ в среднем составит 11,9%.

Ранее ФАС выявила в России картель в сфере ЖКХ, причем на общую сумму примерно 827,9 миллиона рублей.