Володин оценил эффективность мер против нелегальной миграции в России

С 2024 года Госдума приняла 21 закон в сфере миграционной политики. В России появилась система, которая помогает препятствовать нелегальной миграции, напомнил в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В частности, усилена ответственность за ее организацию и участие в подобных преступлениях. Теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы. Анализируя правоприменительную практику, видим — принятые нормы работают», — написал он.

По данным МВД, за полгода на 7,2% выросло число выявленных преступлений по статье «Организация незаконной миграции». На 27,9% увеличился показатель пресеченных нарушений иностранцами правил въезда в страну.

Число разрешений на временное проживание снизилось на 31,6%, видов на жительство — на 32,2%. Также за шесть месяцев 2025-го из России депортировали на 17% больше мигрантов-правонарушителей, чем за аналогичный период прошлого года.

Приобретенное гражданство прекратили у 791 иностранца. Володин напомнил, что 11 августа вступил в силу закон, расширяющий основания для этого. Таким образом у правоохранителей появилось больше возможностей, чтобы навести порядок в области миграционной политики.

Ранее в ГД призвали ужесточить ответственность для мигрантов за изнасилования.