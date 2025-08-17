В Госдуме выступили за сбор биоматериала мигрантов для борьбы с изнасилованиями

Приезжающие в Россию на заработки иностранцы с презрением относятся к местным женщинам и поэтому решаются на изнасилования. Для борьбы с такими преступлениями необходимо ужесточить ответственность. Об этом в комментарии «Газете.ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Он подчеркнул, что в качестве одной из мер предотвращения преступлений в половой сфере иностранцами может стать сбор биологического материала на границе у въезжающих мужчин. По мнению депутата, это заставит мигрантов задуматься, прежде чем напасть на женщину или ребенка с сексуальными целями.

«Преступления они совершают из-за своего уровня культуры и презрения к местному населению», — заявил Матвеев.

Депутат добавил, что поддерживает предложение лидера думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о запрете трудовым мигрантам въезжать в Россию семьями. Он подчеркнул, что для этого требуется регулирование межгосударственных соглашений со странами Средней Азии и Закавказья.

«Я абсолютно не уверен в том, что наше политическое руководство к этому готово. Кроме того, у России существует безвизовый режим на 90 дней со странами Средней Азии, Закавказья, откуда идет основной миграционный поток. То есть члены семьи могут спокойно как туристы или гости приехать», — добавил Матвеев.

В прошлом году депутат пострадал от нападения мигрантов в Самаре. Сам он рассказывал, что вооруженные палками иностранцы избивали прохожих. Когда Матвеев пришел к ним на помощь, то получил удар по голове.

Вместе с водителем депутат задержал одного из участников нападения. Выяснилось, что молодой человек приехал из Узбекистана и получил российское гражданство.

После нападения на депутата Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве. В ведомстве подчеркнули, что всех проходящих по делу мужчин задержали.