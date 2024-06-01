Володин назвал заботу о детях «безусловным приоритетом» государства

Володин: забота о детях остается безусловным приоритетом работы властей в России

Фото: Freepik

Забота о детях — безусловный приоритет работы российских властей, указал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его поздравление с Международным днем защиты детей опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Володин поблагодарил родителей, учителей, воспитателей, которые формируют нравственные ценности у детей и помогают их развитию. Он подчеркнул, что дети — будущее страны.

«Мы должны сделать все, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, раскрыли свои способности и таланты, стали порядочными людьми и, будучи настоящими гражданами России, уверенно шли к намеченной цели. <…> Забота о детях — безусловный приоритет», — резюмировал спикер Госдумы.

Ранее с Днем защиты детей россиян поздравил президент Владимир Путин.

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