Володин напомнил, какие законы начнут действовать в России с 1 ноября

Володин: с ноября вступают в силу законы об ужесточении миграции и иноагентах

С 1 ноября в России вступают в силу законопроекты, которые затронут иностранных агентов и миграционную политику. Об этом в Telegram-канале напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Начнет работать законопроект, направленный на совершенствование миграционной сферы. Правки позволят при регистрации иностранных граждан в государственных системах выявлять и не допускать в Россию тех, кто ранее уже нарушил наши законы», — написал он.

Глава нижней палаты парламента добавил, что в касающемся мигрантов законодательстве теперь предусматривается единообразный перевод имен и фамилий иностранцев и лиц без гражданства.

Кроме того, с 1 ноября досрочно завершатся полномочия иностранных агентов в органах власти, а также Роскомнадзор начнет вести список каналов и блогов с аудиторией более 10 000 подписчиков для повышения безопасности в цифровой среде.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о преступлениях нелегальных мигрантов.