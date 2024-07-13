Володин анонсировал запрет усыновления опекунами из стран, где разрешена смена пола

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам государств, в которых легализована смена пола. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что инициатива получила широкую поддержку со стороны населения. Законопроект поможет защитить детей и традиционные ценности.

Усыновлять детей и оформлять над ними опекунство запретят гражданам из США, некоторых стран ЕС, Аргентины, Австралии, Канады и других государств, где разрешается медицинская смена пола или изменение этих данных в документах.

«Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах», — указал Володин.

Ранее председатель ГД рассказал, что в Австралии планируют разрешить менять пол малышам с трех лет, а в США гормональную терапию уже могут проводить детям с шести лет. По его словам, в 10 государствах возрастные ограничения для юридической смены пола и вовсе отсутствуют.