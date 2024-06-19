Володин призвал запрещать усыновлять детей из РФ в странах, где разрешена смена пола

Необходимо принять решение о запрете гражданам стран, где смена пола разрешена, усыновлять детей из России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что политика стран Запада в отношении детей идет по трагическому пути. В Австралии предложили разрешить ребятам с трех лет самостоятельно выбирать половую принадлежность.

В 10 странах вообще отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Еще в восьми странах Европы установили минимальный возраст для несовершеннолетних. В Соединенных Штатах проводят гормональную терапию детям с шести лет. При этом операции доступны уже с 12 лет.

«В России запрещены пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и проведение операций по смене пола. А лица, сделавшие такую операцию за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями», — указал Володин.

Более 10 лет существует запрет на усыновление детей для американцев. Но такую возможность имеют жители других стран, в которых разрешена смена пола. Володин подчеркнул, что российские дети из-за этого могут оказаться в беде.

Он призвал запретить гражданам тех стран, в которых разрешена смена пола, усыновлять ребят из РФ.