Володин анонсировал запрет массовых спам-звонков

Володин: Госдума обсудит вопрос запрета массовых спам-звонков

Фото: Unsplash

Депутаты Госдумы в сентябре начнут обсуждать борьбу с массовыми спам-звонками на законодательном уровне. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он обратился к россиянам с вопросом о том, поддерживают ли они запрет на массовые спам-звонки.

«В комментариях и обращениях вы говорили о необходимости принятия такого решения», — отметил Володин.

Ранее Госдума приняла закон о запрете треш-стримов. Решение вступило в силу в августе. Согласно новому закону, за распространение жестокого контента блогерам грозит штраф: для физлиц — в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей.

Под определение треш-стрима попадает информация, которая оскорбляет достоинство человека и общественную нравственность. Володин рассказал, что новая мера сократит число блогеров, мечтающих прославиться и нажиться на издевательствах над другими.

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