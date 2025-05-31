Волны потепления придут в Центральную Россию в июне

В Центральной России в июне ожидаются две волны потепления — в середине и в конце месяца. Температура в этот период может быть на пару градусов выше обычных значений. Об этом сообщил метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Благодаря этому в итоге средняя температура окажется немного выше обычного», — пояснил Леус.

По его словам, после нестабильной весенней погоды атмосферные процессы начнут выравниваться. Так, в Москве будет преобладать типичная июньская погода, близкая к климатической норме.

Ранее москвичей предупредили о мокром снеге и проливных дождях. За сутки в городе может выпасть более трети от месячной нормы осадков.