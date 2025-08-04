«Волновался и называл начальником»: Михалков рассказал о звонке Путина на обеде с Алиевым
Режиссер Михалков: Путин позвонил в разгар обеда с президентом Азербайджана
Режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» вспомнил, как во время обеда с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ему позвонил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил «Царьград».
«Много лет назад я был приглашен в Азербайджан моими коллегами кинематографистами. И случилось так, что президент Азербайджана пригласил меня на обед», — отметил Михалков.
В разгар трапезы режиссеру позвонил Путин — это взволновало Алиева, который называл российского коллегу «начальником». Михалков спросил у президента России разрешения передать телефон азербайджанскому лидеру.
«Вы знаете, у меня не хватит слов описать тот восторг, ту радость, то вдохновение, с которым президент Азербайджана говорил с нашим президентом. Какое количество сладкого словесного рахат-лукума услышал наш президент в трубку от президента Азербайджана», — рассказал Михалков.
Ранее режиссер признался, что Путин поразил его своими словами в первые годы правления. В 2002 году глава государства заявил: «Неужели Господь сделал это для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?»