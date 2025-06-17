Михалков заявил, что понял суть Путина после беседы о Боге

Президент России Владимир Путин поразил режиссера Никиту Михалкова своими словами в первые годы правления. Об этом председатель Союза кинематографистов РФ заявил на пленарном заседании Госдумы.

По словам Михалкова, он увидел в Путине настоящего лидера во время личного разговора в 2002 году.

«Я понял суть президента, когда он сказал: „Неужели Господь сделал это для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?“ Серьезное соображение», — сказал режиссер.

После этого вопроса Михалков понял, что Путин пришел серьезно руководить страной. При этом постановщик добавил, что президенту всем «надо помогать».

Также режиссер выразил мнение, что сегодня в мире остались только два человека, с которыми можно серьезно общаться — это Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В мае после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине Михалков напомнил, что американцы всегда и во всем ищут собственную выгоду.