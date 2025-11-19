Волгоград снова стал Сталинградом

Волгоград на один день переименовали в Сталинград в честь 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск в рамках операции «Уран» 19 ноября 1942 году. Об этом сообщило местное издание «Городские вести» .

«По решению городской думы, на въезде в Волгоград временно поменяют таблички с названием города», — говорится в материале.

Городу возвращают историческое имя девять раз в году: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

В Волгограде пройдут праздничные мероприятия, посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. Горожан ждут уроки мужества, памятные акции, соревнования и возложения цветов к братским могилам, обелискам и памятникам.

Ранее ветеран Сталинградской битвы Павел Винокуров обратился к президенту Владимиру Путину со словами, что он и его товарищи воевали за то, чтобы у будущих поколений всегда было над головой спокойное и безоблачное небо.