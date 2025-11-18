Ветеран Сталинградской битвы обратился к Путину

Участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров во время церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» обратился к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы воевали, чтобы у вас, ваших детей, внуков и правнуков всегда было над головой безоблачное, спокойное небо», — заявил ветеран.

Он назвал участие в церемонии большой честью и добавил, что дух народа не сломлен и сегодня.

Перед этим Винокуров передал главе госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана. Ее будут хранить на борту корабля.

Ранее президент Владимир Путин назвал Россию единственной в мире страной, способной серийно производить атомные ледоколы. Он выразил уверенность, что «Сталинград» будет достойно носить свое гордое имя.