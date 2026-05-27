Волгоград и Краснодар оказались самыми бегающими городами России

Наиболее «бегающими» городами России признали Волгоград и Краснодар, там бегом увлекается каждый второй взрослый житель.Почти половина населения Казани, Ульяновска и Самары тоже занимается этим видом спорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные «СберСтрахования».

«Лидерами стали Волгоград и Краснодар — каждый второй их житель занимается этим видом спорта. Следом идут Казань и Ульяновск — по 48% горожан, Самара (46%), а также Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань (по 44%)», — сказано в исследовании.

Опрос провели среди взрослого населения 37 городов России с численностью свыше полумиллиона человек.

Из числа опрошенных россиян 40% регулярно бегают: для 9% бег является главным видом нагрузок, каждый пятый сочетает его с другими видами спорта, а каждый десятый делает это эпизодически. Еще 6% респондентов намерены начать бегать в ближайшее время.

Также аналитики установили, что для многих бег стал устойчивой привычкой: ежедневно его практикуют 9% опрошенных, три-четыре раза в неделю — 11%, несколько раз в месяц — 34%.

«Самыми дисциплинированными оказались спортсмены из Самары, Иркутска и Оренбурга — почти каждый пятый житель этих городов (19%) выходит на пробежку каждый день», — выяснили эксперты.

При этом среди россиян, занимающихся бегом, наиболее востребованы короткие дистанции: 42% опрошенных предпочитают 2–3 километра, а четверть — 1 километр. По 4–5 километров за тренировку пробегают 15% бегунов, 6–10 — 17%, и лишь 1% — свыше 10. В среднем одна тренировка составляет 3,7 километров.

Наибольшую долю бегунов зафиксировали в возрастных группах 18–30 лет (54%) и 31–40 лет (50%). Среди респондентов 41–50 лет бегом увлекаются 42%, среди 51–60 лет — 31%, а среди людей старше 60 лет — 16%.