Кардиолог Васильева развеяла миф о связи бега и рака кишечника

Кандидат медицинских наук и кардиолог Ирина Васильева опровергла информацию о том, что бег может вызывать рак кишечника. Об этом сообщил aif.ru .

По словам врача, подобные утверждения, распространенные в социальных сетях, не имеют научного подтверждения.

Васильева указала на исследование, представленное онкологом Тимоти Кэнноном на конференции ASCO, которое стало поводом для подобных заявлений. В нем участвовали около 100 марафонцев и ультрамарафонцев, у части из которых были обнаружены полипы и аденомы кишечника. Однако авторы исследования не заявляли, что причиной изменений стал именно бег, обратила внимание Васильева.