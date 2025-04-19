Вокруг Старого города в Иерусалиме усилили меры безопасности

В Иерусалиме полиция с утра Великой субботы усилила меры безопасности перед схождением Благодатного огня в храме Гроба Господня. Они действуют как вокруг Старого города, так и внутри него, сообщило РИА «Новости» .

Паломники скопились у ворот в Старый город, пока организованные группы туда не пускают. Въезд разрешили только представителям прессы.

Предположительно, в эту Великую субботу район посетят гораздо больше человек, чем в предыдущем году. Многие авиакомпании решили возобновить рейсы в Израиль, поскольку ситуация в сфере безопасности улучшилась, а интенсивность боевых действий снизилась.

«Сегодня здесь будет огромное количество паломников со всего мира. Сотни полицейских сосредоточены внутри Старого города Иерусалима и на подъездах к нему», — отметил майор полиции Израиля Михаил Зингерман.

Он добавил, что для обеспечения порядка внутри храма, в Старом городе и Иерусалиме к работе привлекли оперативников, спецподразделения, кинологов и взрывотехников.

Схождение Благодатного огня неразрывно связано с Пасхой. Считается, что он появляется в часовне внутри храма Гроба Господня — Кувуклии — и не обжигает. Первым свидетелем схождения пламени был апостол Петр.