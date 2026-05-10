Вокруг Петербурга создадут лесопарковую зону площадью 172 тысячи гектаров

Правительство распорядилось о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга. С распоряжением кабмина ознакомился ТАСС .

«В соответствии с пунктом 6 статьи 62.2 Федерального закона „Об охране окружающей среды“ создать лесопарковый зеленый пояс вокруг города Санкт-Петербурга площадью 172 тысячи гектаров», — уточнили в документе.

В конце апреля депутаты Законодательного собрания Ленинградской области согласовали проект распоряжения правительства России о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга. Документ подготовило Минприроды, получившее одобрение Общественных палат обоих регионов и Всероссийского общества охраны природы.

Согласно проекту, 150 тысяч гектаров придутся на территорию Ленобласти, а 22 тысячи — на Санкт-Петербург. Новый зеленый превысит масштабы советского аналога. В области зона затронет такие районы, как Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Выборгский и Всеволожский, а также Гатчинский округ. В Санкт-Петербурге в зеленую зону войдет Курортный район.

