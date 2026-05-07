Центральный парк Люберец станет современным пространством в 2026 году

В Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах продолжаются работы по благоустройству. Проект реализуют по государственной программе формирования комфортной городской среды при поддержке губернатора Московской области.

На территории парка подрядчик демонтирует старое покрытие в прогулочной зоне южнее центральной аллеи. После этого здесь уложат новое покрытие и установят современное освещение. Также предусмотрено создание зон отдыха для посетителей.

В рамках проекта изменят расположение площадки для аттракционов с учетом предложений жителей. В парке установят систему оповещения и камеры, подключенные к комплексу «Безопасный регион». Для активного отдыха появится спортивная зона с тренажерами и столами для настольного тенниса.

«Мы обновим инфраструктуру парка, создадим удобные места для отдыха и спорта. Безопасность обеспечат современные системы наблюдения и оповещения», — сказал и. о. заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

Сейчас специалисты также занимаются планировкой территории и прокладкой траншей для инженерных сетей.

Завершение работ в Центральном парке запланировано на осень 2026 года.

В этом году в округе также планируют завершить обновление Летнего парка, второй очереди лесопарка «Лесная опушка» и территории Кореневского карьера.