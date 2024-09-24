Войсковых священников призвали бороться с неоязычеством в армии

Популярность неоязыческих культов начала расти среди российских военнослужащих. Вступить в борьбу за чистоту духовности солдат призвал войсковых священников патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он подчеркнул, что священнослужители в своих проповедях или беседах с военными должны напоминать о подвигах христианских святых, которые имели отношение к военной службе.

«Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит насилию, силе. А армия — это место, где проявляется человеческая сила», — привело слова патриарха РИА «Новости».

Глава РПЦ подчеркнул, что продвигающие идеи неоязычества считают, что христианство не совместимо с воинским героизмом. Но это далеко не так, поэтому задача священников сделать так, чтобы эти идеи не распространялись.

Также предстоятель Русской православной церкви заявил, что неоязычество проникло в российские школы для влияния на будущие поколения. Патриарх призвал сделать все, чтобы не дать погубить молодежь.

«Не было бы Русской церкви — не было бы России в том виде, в каком она существует, не было бы объединения славянских народов и создания великой нации. Отрицание этого вклада означает подрыв фундамента идентичности нашего народа», — подытожил Кирилл.

В конце августа в Краснодарском крае силовики задержали организаторов ячейки китайской секты «Фалуньгун»*. В региональном главке СК уточнили, что задержанные на протяжении двух лет вовлекали в свою организацию новых адептов и распространяли специальную литературу.

*Организация, признанная нежелательной в России.