Военный летчик-снайпер Олег Лазарев умер в 62 года

Прославленный военный летчик-снайпер подполковник Олег Лазарев скоропостижно скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила пресс-служба авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи», где ушедший из жизни ас занимал пост заместителя командира.

Бывшие коллеги выразили слова соболезнования родным и близким Лазарева.

Они напомнили, что ушедший из жизни летчик принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где освоил управление реактивным самолетом Л-29 и истребителями МиГ-23 и МиГ-29.

За свои заслуги Лазарев стал кавалером ордена «Красная Звезда», а также обладателем ордена «За военные заслуги» и медалей вооруженных сил и МЧС России.

В «Стрижах» он проработал с 1991 по 1999 год, а после ухода создал свою авиационную пилотажную группу «Небесные рыцари».

